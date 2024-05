Salute - verso un vaccino antinfluenzale universale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 4 maggio 2024) AGI - Un nuovo, che incoraggia il sistema immunitario a colpire una porzione della superficie del virus che è meno variabile, si promette una valida copertura, con una protezione più ampia e a una minore dipendenza da un'iniezione annuale personalizzata per le versioni del virus di quell'anno. A svilupparlo i ricercatori della Duke University. Il loro approccio, descritto sulla rivista Science Translational Medicine, si è dimostrato efficace in esperimenti su topi e furetti. Anche con i vaccini, l'influenza uccide circa mezzo milione di persone ogni anno nel mondo. Il nuovo approccio vaccinale, fa parte di uno sforzo di 5 anni per sviluppare unpiù duraturo che sia in grado di sventare tutte le versioni del virus. I ceppi influenzali sono ...