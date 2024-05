Rassegna SunDay Music Fisarmonica e divertimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Archi,e inclusione. Sono gli ingredienti diale promossa dal Comune e dalla Scuola civica dia. L’iniziativa resterà in calendario fino a metà giugno con vari appuntamenti in diversi luoghi della città. Si comincia domani alle 18.30 al laghetto di via Europa col concerto "Archi eper voce al cuore", un’esibizione del quartetto d’archi "Metropolitan Orchestra", col fisarmonicista Tiziano Chiapelli, sulle note di Ennio Morricone e Astor Piazzolla. Gli altri spettacoli sono in agenda il 19 maggio, il 9 e 16 giugno. Tutte le esibizioni sono ad ingresso libero e saranno precedute da laboratori dia per bambini.