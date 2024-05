Elezioni | Cenni all’attacco Quarantesei i candidati che sono divisi in tre liste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Quarantaseiin tre. La corsa di Susannasarà sostenuta dal Pd, dalla lista civica ‘Futura’ e da ‘Uniti per Poggibonsi’, che accoglie +Europa, Psi, Italia Viva Poggibonsi. Ieri l’incontro a La Ginestra introdotto da Francesco Rossi che ha ricordato le fasi della campagna di ascolto e le proposte sui post it: circa 300 sollecitazioni, per un migliaio di partecipanti. Si sofferma, la candidata, "su chi parla di degrado, termine irricevibile" e punta su parole come cura, relazioni, diritti. Le candidature. Lista civica "Futura"; Bardotti Riccardo, 53 anni – insegnante, Brogini Stefania, 53 anni - responsabile infermieristica, Campolmi Giulia, 40 anni - funzionaria di banca, Ceccherini Dario, 61 anni - insegnante, Cristiani Andrea, 22 anni - studente, De Santi Simone, 56 anni - insegnante, Ermini Serena, 43 anni - ...