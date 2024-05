L’appello di Rondine | Una politica senza nemici Stop a odio e violenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Potrebbero arrivare oggi le prime reazioni alla lettera aperta cheha indirizzato ai segretari dei partiti per chiedere "una", in vista delle elezioni Europee. L’associazioneCittadella della Pace, nata in un borgo sul tratto aretino dell’Arno è impegnata per la riduzione delle guerre nel mondo: propone il Metodo, che trae ispirazione dalle intuizioni di Giorgio La Pira: è stato presentato all’Onu e condiviso dal ministero dell’Istruzione. Franco Vaccari, fondatore e presidente di, ha registrato un certo interesse per la sua lettera aperta, anche se all’indomani della pubblicazione non ci sono ancora reazioni ufficiali dei partiti immersi nell’ultimo mese campagna elettorale per le Europee. Il monito che ...