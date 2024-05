Roma-Juventus - De Rossi oggi in conferenza stampa | dat - orar -o, tv e streaming

(Di sabato 4 maggio 2024) La, dopo aver archiviato la semifinale di andata di Europa League con il Bayer Leverkusen, vuole tornare al successo contro lanel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I giallohanno intenzione di portare a casa i tre punti per alimentare le loro speranze di qualificazione alla pma edizione della Champions League. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto, che potrebbe dire molto in prospettiva futura per la compagine capitolina. Il tecnico giallorosso Daniele Dealla vigilia della gara, parlerà innella giornata di sabato 4 maggio alle ore 10:30. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. ...

