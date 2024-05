Affitti impossibili a Milano e Firenze - single tagliati fuori dal mercato Il canone è il doppio del budget

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – Ogni giorno da Marcon (Venezia) a Cortina per poter insegnare. Sveglia alle ore 4. È la storia del prof Ivano Apisa, 49 anni, costretto ad affrontare, a causa del caro, 5 ore di auto per raggiungere i suoi alunni. L’odissea del prof "Non potevo permettermi di spendere 1.200-1.500 euro al mese a fronte di una busta paga di 1.650", ha affermato il prof al Corriere del Veneto. Dopo un mese di viaggi in auto Apisa ha trovato una camera a Calalzo, 45 minuti da Cortina. "Certo, ora chiudo il mese a zero – continua –, ma a novembre ci ho rimesso soldi, tra benzina e pedaggi". Senza contare che il 15 giugno dovrà lasciare l’alloggio "perché sarà affittato ai turisti". Il futuro per il prof è incerto: "Senza una soluzione dovrò chiedere di tornare a Marcon, da supplente". La tenda di Ilaria Ma Ivano non è il solo pendolare da record in Italia: ...