Napoli | lo sfogo della compagna di Meret dopo il rinnovo

È lodi Debora Romano, fidanzata di Alex Meret, portiere dele vice portiere della Nazionale e protagonista di questo avvio di stagione. Lei ha pubblicato un lungo post sui social dopo ...Debora Romano, lady Meret , furiosa con chi ha criticato Alex, che ieri ha firmato il rinnovo di contratto. Questo il suosu Instagram: Lady Meret furiosa Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Il Club Napoli Saverio Vignati all'Ospedale Pausillipon, per una grande serata di beneficenza a favore dei bambini, in onore di Diego Armando Maradona. Di seguito le immagini della serata.Il Napoli si gode la serata contro l'Ajax in Champions League ma, dopo la grande gioia, è arrivato anche lo sfogo: ecco di cosa si tratta.