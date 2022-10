Banditi armati in casa | terrore per Di Maria e Vlahovic La polizia sventa la rapina

il Resto del Carlino

La polizia sventa in serata una rapina nella casa di Angel Di Maria, calciatore della Juve. L'argentino si trovava in casa con il compagno di squadra Dusan Vlahovic quando si è verificato il tentativo ...Sono due iche hanno fatto irruzione nell'ufficiodi mitra . Sul posto stanno operando i Carabinieri del Nucleo investigativo e operativo del comando provinciale di Oristano e quelli ... Assalito e rapinato da due banditi armati La polizia sventa in serata una rapina nella casa di Angel Di Maria, calciatore della Juve. L’argentino si trovava in casa con il compagno di squadra Dusan Vlahovic quando si è verificato il tentativo ...Aveva appena terminato di far vedere ad alcune gioiellerie di Ravenna il campionario degli orologi dell’azienda di cui è responsabile quando l’uomo, un bolognese di 38 anni, mentre stava tornando al p ...