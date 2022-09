La Faz | Ronaldo ha perso l’occasione per un dignitoso addio | non si convince a farla finita

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 settembre 2022) Gli addii fanno piangere, scrive La Faz. L’di Federer e le lacrime di Nadal ce lo hanno dimostrato solo qualche giorno fa. Ma a volte bisogna piangere anche per i non addii. Come quello di, che haper lasciare il calcio in maniera dignitosa. “A volte bisogna piangere anche per i non addii. In altre parole, carriere che in realtà sarebbero potute finire bene e gloriosamente, ma dove la superstar in questione semplicemente non riesce arsi a: che sia per passione per il suo sport, per divertimento in una prova di forza con gli altri, o per sete di riconoscimento. È il caso del 37enne Cristiano, i cui tentativi di resistere in qualche modo al passare del tempo stanno diventando sempre più ...