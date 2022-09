“Amici”, Ornella Vanoni incontenibile: siparietto tutto da ridere con Arisa (Di lunedì 26 settembre 2022) News Tv. “Amici” Ornella Vanoni Arisa. siparietto divertente nella scorsa puntata del talent show di Maria De Filippi. Ornella Vanoni è stata ospite in studio per giudicare le cover di alcuni allievi della scuola più famosa d’Italia. La cantante è stata protagonista anche di alcuni siparietti molto divertenti, di cui uno con la collega Arisa che ha fatto ridere tutto il pubblico. (Continua…) LEGGI ANCHE: Ornella Vanoni confessa di aver assunto droghe: le sue parole “Amici” Ornella Vanoni Arisa: siparietto tutto da ridere Ornella ... Leggi su tvzap (Di lunedì 26 settembre 2022) News Tv. “divertente nella scorsa puntata del talent show di Maria De Filippi.è stata ospite in studio per giudicare le cover di alcuni allievi della scuola più famosa d’Italia. La cantante è stata protagonista anche di alcuni siparietti molto divertenti, di cui uno con la collegache ha fattoil pubblico. (Continua…) LEGGI ANCHE:confessa di aver assunto droghe: le sue parole “da...

tempoweb : “Ti prego”. Ornella #Vanoni spiazza #Arisa. E la cantante non fiata #26settembre #iltempoquotidiano #amici2022… - CaffeFou : Ornella Vanoni scatenata su Arisa: 'Vuoi stare ferma almeno sei mesi?' #Amici22 #amici21 #Amici #arisa… - Sottintensa : RT @Mikemarin97: Ornella vanoni non ti dirà il voto Ornella : ‘ sette’ #amici #Amici22 #Amicispoiler - AngoloDV : Amici 22, Ornella Vannoni contro Arisa: 'Fermati, ora basta', gelo in studio #amici22 #ornellavannoni #arisa… - ornella_minafra : ' Le mie radici mi aiutano a rimanere ben saldo ai miei valori, le ali a volare sopra ai dubbi di chi valori non ne… -