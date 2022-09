“Abbiamo scritto la storia”, Giorgia Meloni celebra la sua vittoria (Di lunedì 26 settembre 2022) Le prime proiezioni avevano confermato quanto indicato (con piccole variazioni) dai primi exit-poll (e dai sondaggi delle scorse settimane): il centrodestra ha ottenuto la maggioranza in Italia. A trainare la coalizione è stato il partito guidato da Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia – che si appresta a diventare il primo Presidente del consiglio donna della nostra Repubblica. I dati non sono ancora definitivi, ma mancano poche migliaia di sezioni da scrutinare. Ma il risultato delle elezioni Politiche del 2022 non è in discussione. Ora si dovrà attendere solo la conta finale per la suddivisione dei seggi (con il sistema misto, maggioritario-proporzionale, che darà una direzione ancor più precisa alla formazione del prossimo Parlamento). Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo #pronti a risollevare l’Italia GRAZIE! pic.twitter.com/DabIIuhORK — ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Le prime proiezioni avevano confermato quanto indicato (con piccole variazioni) dai primi exit-poll (e dai sondaggi delle scorse settimane): il centrodestra ha ottenuto la maggioranza in Italia. A trainare la coalizione è stato il partito guidato da– Fratelli d’Italia – che si appresta a diventare il primo Presidente del consiglio donna della nostra Repubblica. I dati non sono ancora definitivi, ma mancano poche migliaia di sezioni da scrutinare. Ma il risultato delle elezioni Politiche del 2022 non è in discussione. Ora si dovrà attendere solo la conta finale per la suddivisione dei seggi (con il sistema misto, maggioritario-proporzionale, che darà una direzione ancor più precisa alla formazione del prossimo Parlamento). Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo #pronti a risollevare l’Italia GRAZIE! pic.twitter.com/DabIIuhORK — ...

lucatelese : accaduto quello che abbiamo previsto e scritto, non in queste ultime ore, ma un mese fa: l’idiozia di una scelta in… - carlogubi : 'Abbiamo ragione da vent'anni. La contestazione al G8 del 2001 nelle lotte sociali del 2021'. Un libro per capire l… - CarloCalenda : Da 50 anni i giovani subiscono gli effetti di una politica che li dimentica. I dati lo dimostrano. Ora basta. Abbia… - Maximo25188 : RT @lucatelese: accaduto quello che abbiamo previsto e scritto, non in queste ultime ore, ma un mese fa: l’idiozia di una scelta insensata,… - alessapalmieri : RT @lucatelese: accaduto quello che abbiamo previsto e scritto, non in queste ultime ore, ma un mese fa: l’idiozia di una scelta insensata,… -