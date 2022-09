La serie Berlin, spin-off de La Casa di Carta, sarà una “commedia sugli anni d’oro del personaggio, tra amore e rapine” (Di domenica 25 settembre 2022) Anche la nuova serie Berlin di Álex Pina, lo spin-off de La Casa di Carta interpretato da Pedro Alonso, ha trovato un piccolo spazio all’evento TUDUM di Netflix, l’evento globale dedicato ai fan che ha annuciato diverse novità ed esclusive tra cui le date d’uscita di Emily In Paris 3, You 4 e The Crown 5. La serie Berlin è attesa nel 2023 e non ha ancora una data d’uscita. Ad anticipare qualche caratteristica dello spin-off è un breve dialogo tra l’attore Alonso e lo showrunner Pina, in cui si scambiano la sceneggiatura della nuova serie: l’autore, intervistato dall’interprete di Berlino, racconta l’intenzione di portare in scena una storia di “amore e rapine“. Come nello stile de ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Anche la nuovadi Álex Pina, lo-off de Ladiinterpretato da Pedro Alonso, ha trovato un piccolo spazio all’evento TUDUM di Netflix, l’evento globale dedicato ai fan che ha annuciato diverse novità ed esclusive tra cui le date d’uscita di Emily In Paris 3, You 4 e The Crown 5. Laè attesa nel 2023 e non ha ancora una data d’uscita. Ad anticipare qualche caratteristica dello-off è un breve dialogo tra l’attore Alonso e lo showrunner Pina, in cui si scambiano la sceneggiatura della nuova: l’autore, intervistato dall’interprete dio, racconta l’intenzione di portare in scena una storia di ““. Come nello stile de ...

