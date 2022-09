Milan, brutte notizie per Pioli: le condizioni degli infortunati (Di martedì 20 settembre 2022) notizie per nulla buone per il Milan, con risultato definitivo per gli esami di Theo Hernandez che hanno le drammatiche condizioni di uno stiramento. Dei problemi, all’adduttore destro, per cui il calciatore francese subirà un controllo tra una settimana. Eslcuse invece lesioni per Davide Calabria, anche lui rimasto infortunato come Hernandez dopo la partita con il Napoli. Rimasto in campo nonostante il dolore fino alla fine della partita Milan–Napoli, Hernandez deve così ora inevitabilmente fermarsi, anche per non peggiorare le condizioni dovute allo stiramento. Milan – Hernandez – condizioni In un clima di forte ansia ora il Milan, con Stefano Pioli con il fiato sospeso per il rischio di perdere il francese, con Dest e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022)per nulla buone per il, con risultato definitivo per gli esami di Theo Hernandez che hanno le drammatichedi uno stiramento. Dei problemi, all’adduttore destro, per cui il calciatore francese subirà un controllo tra una settimana. Eslcuse invece lesioni per Davide Calabria, anche lui rimasto infortunato come Hernandez dopo la partita con il Napoli. Rimasto in campo nonostante il dolore fino alla fine della partita–Napoli, Hernandez deve così ora inevitabilmente fermarsi, anche per non peggiorare ledovute allo stiramento.– Hernandez –In un clima di forte ansia ora il, con Stefanocon il fiato sospeso per il rischio di perdere il francese, con Dest e ...

