Covid, la Cina approva il primo vaccino inalabile al mondo (Di martedì 6 settembre 2022) La Cina è diventata il primo Paese al mondo ad approvare un vaccino per il Covid che si assume per inalazione. Pechino quindi spiana la strada alle vacCinazioni senza iniezioni nella speranza di riuscire a convincere ampie fasce della popolazione a farsi somministrare la dose booster, l’unica opzione – al momento – per la quale il farmaco può essere utilizzato. La notizia è stata diffusa dalla casa farmaceutica produttrice CanSino Biologics che in una nota ha reso noto che l’ente farmaceutico cinese ha approvato il farmaco. Il vaccino – chiamato Convidencia Air – non si inalala dal naso, bensì dalla bocca. Il liquido viene nebulizzato assieme a un piccolo getto d’aria. Il vaccino non è stato approvato ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Laè diventata ilPaese aladre unper ilche si assume per inalazione. Pechino quindi spiana la strada alle vaczioni senza iniezioni nella speranza di riuscire a convincere ampie fasce della popolazione a farsi somministrare la dose booster, l’unica opzione – al momento – per la quale il farmaco può essere utilizzato. La notizia è stata diffusa dalla casa farmaceutica produttrice CanSino Biologics che in una nota ha reso noto che l’ente farmaceutico cinese hato il farmaco. Il– chiamato Convidencia Air – non si inalala dal naso, bensì dalla bocca. Il liquido viene nebulizzato assieme a un piccolo getto d’aria. Ilnon è statoto ...

