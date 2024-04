Avitabile in concerto questa sera a Formicola per Borghi DiVini

(Di lunedì 29 aprile 2024). Continua in musica la rassegna enogastronomica “. Un viaggio nella storia 5.0.”, finanziata dalla Regione Campania con il coinvolgimento di sei comuni del casertano., lunedì 29 Aprile, si esibirà dalle ore 20.00 presso l’auditorium di, Enzo Abitabile. Il cantautore, compositore e sassofonista, apprezzato anche all’estero per le grandi doti e per l’impermeabilità alle mode del momento, proporrà tanti pezzi del suo vasto repertorio. Dopo ili partecipanti potranno degustare ottimi vini e assaporare squisiti piatti locali, preparati con ingredienti di qualità.

