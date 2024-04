Tabellone Wta 1000 Madrid 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilprincipale del WTAdi, in programma dal 23 aprile al 4 maggio sulla terra rossa della capitale spagnola. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, seguito dalla bielorussa Aryna Sabalenka, campionessa in carica. Al via anche tutte le altre big, da Gauff a Sakkari, passando per Elena Rybakina che ha vinto il recente torneo di Stoccarda. Quattro invece le tenniste azzurre ai nastri di partenza: Jasmine Paolini (accreditata della 12^ testa di serie e dunque già al secondo turno), Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Di seguito ilcompleto con i. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTAOTTAVI DI FINALE (1) Swiatek b. Sorribes Tormo 6-1 6-0 (11) Haddad Maia ...

Il Tabellone principale del WTA 1000 di Madrid , in programma dal 23 aprile al 4 maggio sulla terra rossa della capitale spagnola. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, seguito dalla bielorussa Aryna Sabalenka, campionessa in carica. Al via anche tutte le altre big, da Gauff a ... Continua a leggere>>

Musetti e Sonego ripartono con umiltà dal Challenger di Cagliari: tra avversari di livello e la corsa alle Olimpiadi - Da oggi, con le qualificazioni e fino al 5 maggio, tenendo conto del tabellone principale, il Challenger 175 di Cagliari terrà banco. Una sorta di prova ...

Continua a leggere>>

LIVE! Tennis, Madrid Masters 1000 day 6: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - TENNIS - Live blog Madrid Masters 1000, sesta giornata. Tutto quello che c'è da sapere per rimanere aggiornati sul quarto Masters 1000 della stagione, il second ...

Continua a leggere>>

Masters 1000 Madrid: quote rasoterra per Sinner contro Kotov, i bookmaker spingono per un altro titolo. Crolla la quota di Nadal - Nessun vero ostacolo per Jannik Sinner anche nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno italiano si troverà di fronte Pavel Kotov e vede un’altra vittoria in due rapidi set, come quella ...

Continua a leggere>>