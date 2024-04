Tangenti in cambio di varianti urbanistiche | nove persone arrestate in Brianza C’è anche l’ex geometra di Berlusconi

(Di lunedì 29 aprile 2024) Aree agricole trasformate in edificabili grazie a un funzionario comunale compiacente che inavrebbe percepitopagate con l’emissione di fatture false. È quanto scoperto a Usmate Velate dove la Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Monza, ha arrestato otto imprenditori e un funzionario comunale con le accuse, a vario titolo, di concorso in corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale. I finanzieri hanno sequestrato agli indagati 243mila euro e altri 700mila a 7 società a loro riconducibili. Il dipendente comunale al centro dell’indagine, come riporta il Corriere della Sera, è Antonio Colombo, direttore dell’ufficio urbanistica: l’uomo è finito in carcere. Con luigli imprenditori Galdino Magni e Alberto Riva. Ai domiciliari sono finiti invece la compagna e il cognato di ...

