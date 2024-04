Tragedia nella boxe | muore a 27 anni dopo 3 settimane di coma

Lutto nel mondo della Boxe per la morte a soli 27 anni di Ardi ‘The Silverback’ Ndembo , peso massimo congolese che è spirato a Miami dove era ricoverato in coma indotto dallo scorso 5 aprile . fatale il match contro Nelson Santana, in cui il durissimo ko subito ha arrecato fin da subito gravissimi ... Continua a leggere>>

Avere 84 anni ma sentirsene 48, questo sembra essere il destino di Chuck Norris che, proprio in occasione del suo compleanno, si mostra in un video su Instagram in perfetta forma mentre tira di boxe. Con l’occasione, poi, l’attore ne approfitta per ringraziare tutti per gli auguri ricevuti e per ...

Continua a leggere>>