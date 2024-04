Oceania 2 | Dwayne Johnson condivide un toccante post dietro le quinte che anticipa il ritorno di Maui

(Di lunedì 29 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie The Rock ritorna nei panni diin2: Nuove Avventure in Arrivo. Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Attualmente, il ritorno di Dwayne Johnson come Maui in Oceania 2 non è stato confermato: il sequel del film d’animazione Disney è stato annunciato a sorpresa qualche giorno fa e arriverà al cinema il 27 novembre 2024. Anche la partecipazione di Auli’i Cravalho, che ha doppiato Vaiana nel film del ... Continua a leggere>>

Dwayne Johnson non vedeva l’ora di interpretare nuovamente Maui, e Oceania 2 si è rivelata l’occasione perfetta: l’attore, ha condiviso una dolce foto dal dietro le quinte del film, confermando ai fan che è tutto pronto per il sequel del film d’animazione Disney, in arrivo nelle sale a novembre. ... Continua a leggere>>

oceania 2, nuova foto dal dietro le quinte con Dwayne Johnson: "Portiamo in vita maui" - Dwayne Johnson ha condiviso nuove immagini dal dietro le quinte della produzione di oceania 2 e ha parlato del suo ritorno nei panni di maui.

Continua a leggere>>

oceania 2, Dwayne Johnson anticipa il ritorno di maui con alcuni scatti dietro le quinte - Dwayne Johnson combatte l'attesa del ritorno di oceania al cinema con un secondo capitolo animato condividendo alcuni scatti da dietro le quinte.

Continua a leggere>>

Moana 2: Dwayne Johnson Shares BTS Images, Teases ‘New Journeys' - Moana 2 releases in United States theaters on November 27, 2024. The post Moana 2: Dwayne Johnson Shares BTS Images, Teases ‘New Journeys' appeared first on ComingSoon.net - Movie Trailers, TV & ...

Continua a leggere>>