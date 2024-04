Turista muore in vacanza a Roma | decesso improvviso mentre visitava la Città Eterna

(Di lunedì 29 aprile 2024)ha un malore nel Centro Storico diquesta mattina: il fatto è accaduto a pochi passi da Colle Oppio e il Colosseo. Soccorsi intervengono aper il malore di un– Ilcorrieredellacitta.comfinisce in tragedia per un. L’uomo è stato stroncato da un malorepasseggiava questa mattina per le strade del Centro Storico, in compagnia della propria famiglia. Nonostante la persona è stata subito soccorsa da familiari e soprattutto i passanti della zona, i soccorsi intervenuti sul posto non sono riusciti a salvargli la vita nonostante i vari tentativi di rianimarlo.inIlproveniva dagli ...

Ieri è stata pubblica ta sulla piattaforma "Tripadvisor" una segnalazione di truffa di un taxi Roma no ai danni di un viaggiatore di Dubai in zona Vaticano.Continua a leggere Continua a leggere>>

Malore a roma, turista americano collassa e muore in strada davanti ai suoi familiari: choc in via Labicana - Morto in strada a roma, davanti ai suoi familiari. Per il turista fatale un malore. Intervento di una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale in via Labicana, al centro della Capitale, per.

Continua a leggere>>

Accusa malore mentre cammina in strada, morto un turista. Era in vacanza a roma con la famiglia - Tragedia a roma dove un turista americano di 77 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava camminando in strada. L'uomo era in vacanza nella Capitale con alcuni familiari che in quel ...

Continua a leggere>>

Gratta e Vinci milionario in Abruzzo: 2 milioni ad Avezzano. Vincite da 500mila euro in sei regioni - Jackpot da 2 milioni al Gratta e Vinci ad Avezzano. Sei regioni italiane brindano con altrettante vincite da ben mezzo milione di euro ...

Continua a leggere>>