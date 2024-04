Festa di vita e di famiglia | angoscia e tenerezza nell’ultimo romanzo di Alessandro Piperno

Milano, 29 aprile 2024 – dove saranno i controlli della velocità effettuati dalla Polstrada lombarda durante il lungo Ponte del Primo Maggio 2024? E, se vi concedete una gita, in Liguria o Piemonte? Come ogni settimana la Polizia di Stato ha pubblicato strade e giorni dove gli agenti ... Continua a leggere>>

Autonomia differenziata, così si rischia la divisione dell’Italia in tante piccole repubbliche - Oggi 29 aprile il disegno di legge Calderoli dell’ Autonomia differenziata arriva alla Camera per il voto, dopo un percorso a tappe forzate culminato nei giorni scorsi nella farsa della votazione in C ...

Continua a leggere>>

Ilary Blasi, compleanno in Cappadocia in mongolfiera: quanto costa - La showgirl ha festeggiato 43 anni in Turchia insieme al compagno Bastian Muller e ai suoi tre figli. A scatenare il popolo dei social sono state le foto in mongolfiera, un'esperienza che può costare ...

Continua a leggere>>

Pagina 1 | Allegri, la panchina che traballa e la sua verità sul tavolo della dirigenza - Per Max tempo di bilanci e forse di addii, tra stoccate a rosa e management e una certezza: non è mai stato l'uomo sbagliato per guidare i suoi uomini al traguardo ...

Continua a leggere>>