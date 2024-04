Blitz in pasticceria e ristoranti | maxi-sequestro di alimenti privi di tracciabilità

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Controlli in attività di ristorazione nel Comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Verifiche che i Carabinieri della locale stazione hanno svolto in collaborazione con i colleghi del Nucleo antisofisticazione per accertare il rispetto della normativa igienico sanitaria a tutela dei consumatori finali. Un’operazione che ha portato aldi oltre 130 chilogrammi di, 20 litri di vino e a multe salate nei confronti di tre esercizi commerciali.didi– ilcorrieredellacitta.comCibi e vinodiNel corso dell’attività ispettiva sono stati controllati duepizzeria, nella prima sono stati sottoposti a ...