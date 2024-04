(Di lunedì 29 aprile 2024) L'estende ilsugli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree per definire i prezzi dei biglietti, e avvia un'indagine di mercato volta ad analizzare la domanda diper lae lae capire le motivazioni e i parametri alla basee scelte di acquisto dei viaggiatori. Ne dà notizia il Codacons, che ha ricevuto oggi la comunicazione'Autorità. In merito al procedimento aperto sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per lae la, avviato in data 14 novembre 2023 a seguito di formale esposto del Codacons, l'comunica oggi la decisione di "disporre un'indagine di mercato relativa alle caratteristiche ...

Fiumicino , 24 marzo 2024- Ha avuto luogo venerdì 22 marzo, il convegno sulla portualità a Fiumicino organizzato dalla rete di 40 associazioni riunite nel comitato “I Tavoli del Porto ”, nutrita da esperti del settore che hanno esposto in modo puntuale le varie criticità del progetto crocieristico ... Continua a leggere>>

`Gli ultimi mesi mi hanno toccato`. Danilo Iervolino non vive un momento semplice con la sua Salernitana, quattro allenatori in una sola stagione... Continua a leggere>>

Caro voli per Sicilia e Sardegna, l’Antitrust apre una nuova indagine - ROMA – L’Antitrust estende il faro sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree per definire i prezzi dei biglietti, e avvia un’indagine di mercato volta ad analizzare la domanda di voli per la ...

Continua a leggere>>

Nuovo faro dell'Antitrust sui voli Sicilia-Sardegna - L'Antitrust estende il faro sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree per definire i prezzi dei biglietti, e avvia un'indagine di mercato volta ad analizzare la domanda di voli per la Sicilia e ...

Continua a leggere>>

faro solare STREPITOSO a 3 teste con sconto 50% su Amazon: bastano 11€ - Un bellissimo, utile e potente faro solare a 3 teste, con pannello solare orientabile, adesso in sconto del 50% su Amazon. Tutta l’illuminazione che desideri, in 3 zone differenti, a costo zero.

Continua a leggere>>