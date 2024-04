(Di lunedì 29 aprile 2024) In una lunga intervista al Giornale il manager parla per la prima volta della fine del rapporto connon mandandole a dire, ma ha fatto bene o male a vuotare il sacco?

Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano il “Giornale” è intervenuto l’ex storico manager di Amadeus , Lucio Presta Come annunciato e confermato in questi ultimi giorni Amadeus , al termine del suo contratto (in scadenza ad agosto) lascerà la Rai per approdare sul 9 sposando il ... Continua a leggere>>

Amadeus e Lucio Presta Lucio Presta ha vuotato il sacco. Dopo aver annunciato a più riprese, sui social, l’arrivo della sua verità , il manager si è affidato al Giornale per racconta re i motivi alla base della rottura del suo rapporto professionale con Amadeus. Non aspettatevi però grosse ... Continua a leggere>>

amadeus, lucio Presta e una resa dei conti che sa di amaro - In una lunga intervista al Giornale il manager parla per la prima volta della fine del rapporto con amadeus non mandandole a dire, ma ha fatto bene o male a vuotare il sacco

Continua a leggere>>

lucio Presta: “amadeus mi ha scaricato e non mi ha pagato. Per la moglie ha preteso un’esclusiva” - Era il 10 Aprile quando su X (ex Twitter) è apparso questo post: “Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si svolti i fatti. Ho visto tante facce piene di maschere. È tem ...

Continua a leggere>>

Presta-amadeus, da Fiorello un silenzio assordante - Ieri l'intervista dell'ex agente che ha detto la sua verità sui motivi della rottura con il conduttore. Lo showman a 'Viva rai2' ha preferito non fare alcun accenno o commento alla vicenda.

Continua a leggere>>