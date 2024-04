10 film erotici ad alto tasso di scandalo da recuperare in streaming

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quando si parla di, la prima cosa che viene in mente è che si tratti di qualcosa di seducente, sensuale, stuzzicante. Sul dizionario Treccani, infatti, la definizione recita “che ha per oggetto l'amore fisico, che tende a eccitare i sensi”. Quella dei, ovvero le pellicole che, senza passare il segno, raccontano la passione tra due anime e due corpi, è una categoria che esiste da che è nato il cinema, spesso, come racconta la sequenza dei baci di Nuovo Cinema Paradiso, oggetto di stigma a seconda del costume e dell'epoca. Eppure, tra scandali se non censure, l'eros sul grande schermo ha scritto parecchie pagine della storia del cinema, e non tutte in termini di scalpore. Non solo, la grande quantità di opere ha mostrato anche un'inesauribile varietà, una varietà tale da rendere necessario un ...