Ancora uno straordinario successo per il Trofeo Guido Guidelli targato Saima

(Di lunedì 29 aprile 2024) Arezzo, 29 aprile 2024 – Si è chiusa sabato con tutte le finali la 39esima edizione delche ha richiamato ad Arezzo e Provincia 38 squadre che si sono date battaglia sui campi per tre giorni per un totale di 81 incontri disputati. Sotto il profilo strettamente sportivo isono andati a Scuola Basket Arezzo per la categoria Under 14 Maschile, SMG Latina per l'Under 13 Maschile, Academy Fortitudo Bologna per l'Under 14 Femminile e MBS Milano per l'Under 13 Femminile. Il momento più emozionante della manifestazione è stato quello della cerimonia di premiazione che si è svolta venerdi sera in un Palasport Estra gremitissimo e coloratissimo da tutti i partecipanti che sono stati premiati tutti allo stesso modo come è oramai nello spirito del...