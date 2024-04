Ilaria Salis - in campo anche l' ultrasinistra | Una dei nostri

Melegnano (Milano), 29 aprile 2024 – Roberto Salis prosegue la sua battaglia per la figlia Ilaria, "per farla uscire dal pozzo: con lei si è fatto scempio dei diritti umani". Così si è espresso il padre della 39enne brianzola, attivista e insegnante, detenuta in Ungheria dall’11 febbraio 2023 e ... Continua a leggere>>

“Ho avuto umana solidarietà verso il padre di questa ragazza, gli ho dato la mia vicinanza e anche un consiglio: meno politicizzate questa vicenda e più ci sono speranze che la vicenda si risolve. E invece quando c’è stata l’udienza per i domiciliari c’erano in prima fila esponenti della sinistra ... Continua a leggere>>

Un presidio a sostegno di Ilaria Salis, "antifascista italiana ingiustamente detenuta da oltre un anno nelle carceri ungheresi e incatenata come un animale durante le udienze del processo a suo carico". All’iniziativa dell’Anpi e del Comitato per la pace, in programma oggi dalle 9.30 alle 12 in ...

Continua a leggere>>