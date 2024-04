Gratta e vinci - crepi l’avarizia | non dovresti mai farlo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 aprile 2024), davanti a un bivio del genere non è mai facile scegliere quale strada imboccare: tu cosa faresti? C’è un proverbio italiano che recita testuali parole: “Non è tutto oro quel che luccica”. Nel caso del gioco d’azzardo, è più vero che in qualsiasi altra circostanza. L’oro c’è, è vero, ma in alcuni casi è meno di quanto si creda. Perché purtroppo non si vince, nel caso ad esempio dei, l’esatta cifra che appare sotto ai nostro occhi dopo aver raschiato la patina argentata che celava quel piccolo tesoro. PixabayLa storia di Mason Maxwell risulta essere, in tal senso, estremamente emblematica. Quest’uomo abita nel Nord Dakota, ma si reca spesso e volentieri in Florida per prendere un po’ d’aria. Si trovava proprio lì quando, nei giorni scorsi, ha deciso di comprare une ...