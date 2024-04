Goran Ivanisevic sulle ambizioni di Novak Djokovic | Battere Sinner e Alcaraz è dura

Si è tenuta ieri sera, al Palacio de Cibeles di Madrid , la cerimonia di consegna dei prestigiosi Laureus Award . Il premio di “ Sportivo dell’anno ” è stato vinto dal serbo Novak Djokovic , presente nella capitale spagnola non per disputare il Masters1000 sulla terra rossa, ma per ricevere questo ... Continua a leggere>>

Novak Djokovic per la quinta volta nella sua carriera è il vincitore del Laureus World Sportsman of the Year. “Sono molto onorato di aver vinto il mio quinto premio come ”Sportivo dell’anno”. Ripenso al 2012, quando ho vinto questo premio per la prima volta all’età di 24 anni. Sono molto ...

Continua a leggere>>