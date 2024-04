La supposta eredità del Cavalier Nencioni - in scena al Teatro Verdi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Firenze, 29 aprile 2024 – L’appuntamento con il divertimento è per giovedì 23 maggio alle 21, neldi Firenze, dove il Rotary Firenze metterà inla commedia “Ladel”, di Stefania Mancini e Maurizio Faggi. Lo scopo è dei più nobili: raccogliere fondi a favore di “Seconda chance”, ossia di un’associazione impegnata nel far conoscere alle imprese la legge Smuraglia (193/2000), che offre agevolazioni a chi assume - anche part time o a tempo determinato - i detenuti in art. 21, cioè ammessi al lavoro esterno. A mettere inla divertente commedia sarà un gruppo di allievi/attori del Rotary Club Firenze - i “Rotaractor” - guidati dal noto ed apprezzato regista Andrea Bruno Savelli. “Otto amici, ...