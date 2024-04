Rissa in strada a Civitavecchia - spunta un coltello | fermati anche due minorenni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ieri pomeriggio, in via Francesco De Santis, a, per futili motivi, quattro ragazzi, tutti della zona, due maggiorenni e due, hanno dato vita ad una. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile diche li hanno bloccati e identificati. Nessuno dei quattro ha per il momento voluto ricorrere alle cure mediche. Nel corso dellatoun, presumibilmente utilizzato da uno dei quattro che i Carabinieri hanno sequestrato. su Il Corriere della Città.