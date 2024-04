Traffico Roma del 29-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Anagnina e Tuscolanarallentato per un incidente in Viale Giulio Agricola all’altezza dell’incrocio con via Quintilio Varo rallentamenti per un incidente anche in via di Tor Vergata altezza incrocio con via della Tenuta di Torrenova resta chiusa per lavori urgenti via Felice Salemme tra via Mario Carucci via di Tor Pagnotta possibile la formazione di rallentamenti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità