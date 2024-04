Al Castello di Poppi si parla di Ambiente e Biodiversità - Accoglienza del Territori - Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Arezzo, 29 aprile 2024 – Sabato 4 maggio si terrà aldinella Sala delle feste, con inizio per le 15, un Convegno Internazionale che vedrà la partecipazione di quindici Consoli Onorari in rappresentanza di Paesi europei, africani, asiatici e del sud America. Tema del Convegno “delo,”. Le condizioni di vita in alcuni Paesi che stanno peggiorando a causa del clima, di regimi autoritari, di guerre e la conseguente migrazione per trovare migliori condizioni di sopravvivenza e benessere non potrà essere la sola soluzione al problema umanitario. Nel contempo mai come in questo momento la ricerca scientifica sta portando a nuove soluzioni per meglio capire il mondo in ...