Piero Natoli - chi era e com’è morto il papà di Carlotta Natoli | Grazie a lui ho iniziato a recitare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024)è stato un produttore, ma anche attore e regista di riconosciuta generosità, èl’8 maggio 2001 a soli 54 anni in seguito ad un aneurisma cerebrale, due giorni dopo il ricovero all’Ospedale San Filippo Neri di Roma. Un malore improvviso che, come riportava all’epoca un articolo di Repubblica, lo aveva colto mentre si trovava in palestra Dopo la laurea in legge entrò praticamente subito nel mondo del cinema in qualità di aiuto regista di Marco Bellocchio. In contemporanea, esordì anche come regista ed attore nel 1980 con la pellicola Con… fusione, film nel quale esordì a sua volta anche la figlianel suo primo ruolo di attrice a soli otto anni. Per otto anni ha lavorato in Rai come autore e regista di documentari ed inchieste. Nonostante la morte improvvisa, ...