Basket - Serie A1 2023 2024 | risultati e classifica regular season aggiornata

(Di lunedì 29 aprile 2024) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del massimo campionato italiano di pallacanestro. Alte le aspettative che ogni squadra porta con sé, con la volontà di fare un campionato all’altezza: ricomincia la caccia all’Olimpia Milano, detentrice del titolo, e la sua lotta costante con la Virtus Bologna, ma sono numerose le outsider che puntano a un posto tra le migliori otto per poi provare il colpaccio ai playoff. REGOLAMENTOA1Virtus Segafredo Bologna 42pt (21V, 8P) EA7 ...

E’ festa per le ragazze della Vis Rosa , che a Granarolo dell’Emilia conquistano una storica promozione in Serie B ribaltando il -6 dell’andata grazie ad una grandissima prova corale e possono così festeggiare l’ambito salto di categoria. Per il sodalizio ‘vissino’ si tratta di un altro grande ... Continua a leggere>>

Penultima giornata di regular season 2023-2024 per la Serie A di Basket , con un solo turno rimasto prima di tuffarsi nei playoff che assegneranno lo scudetto. Anche in questa domenica i giocatori italiani hanno ben figurato, trascinando spesso le squadre di cui difendono i colori: andiamo a ... Continua a leggere>>

Pisa , 29 aprile 2024 – Il Cosmocare CUS Pisa spreca il primo match-point , in gara tre del primo turno dei play-out per la permanenza in serie C, a Carrara , sul campo del Centro Mini Basket : gli universitari hanno pagato un pessimo avvio, sono cresciuto nella ripresa, sono anche passati in vantaggio ... Continua a leggere>>

LBA in TV, la programmazione della 30a giornata: in chiaro il match salvezza Treviso vs Tortona - La LBA dispone la programmazione televisiva dell'ultima giornata della serie A UnipolSai 2023/24, la 30a. In chiaro su Dmax la sfida salvezza della Nutribullet Treviso, che deve ...

Dalmonte “gioca” i playoff per noi - Si comincia, ovviamente, con i quarti di finale che noi abbiamo voluto provare a giocare in anticipo avvalendoci della regia di Luca Dalmonte,esperto ed ex tecnico della Pallacanestro Cantù ora a ...

Le 8 elette, la retrocessa che tornerà e la serie A2 - Alla vigilia dell’ultima giornata si hanno idee più chiare sul finale di stagione del campionato italiano di basket ...

