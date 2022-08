The Son: Hugh Jackman e Laura Dern nel trailer del film (Di martedì 30 agosto 2022) Hugh Jackman e Laura Dern sono i protagonisti del nuovo film The Son, che verrà presentato a Venezia 2022, ecco il trailer. The Son è il nuovo film diretto da Florian Zeller che verrà presentato a Venezia 2022 e il trailer regala nuove sequenze in anteprima del progetto con star Hugh Jackman e Laura Dern. Nel video si vedono le prime sequenze del progetto seguendo quello che accade quando un padre accoglie nella propria casa il figlio, cercando di riallacciare il rapporto con il teenager, nonostante una situazione molto complessa. Dopo il successo ottenuto da The Father - Nulla è come sembra, film rivelazione vincitore di due Premi Oscar, Florian Zeller torna alla regia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022)sono i protagonisti del nuovoThe Son, che verrà presentato a Venezia 2022, ecco il. The Son è il nuovodiretto da Florian Zeller che verrà presentato a Venezia 2022 e ilregala nuove sequenze in anteprima del progetto con star. Nel video si vedono le prime sequenze del progetto seguendo quello che accade quando un padre accoglie nella propria casa il figlio, cercando di riallacciare il rapporto con il teenager, nonostante una situazione molto complessa. Dopo il successo ottenuto da The Father - Nulla è come sembra,rivelazione vincitore di due Premi Oscar, Florian Zeller torna alla regia ...

