Mezzi militari russi nella centrale di Zaporizhzhia (Di venerdì 19 agosto 2022) Un nuovo video mostra la presenza di Mezzi militari russi parcheggiati all'interno della sala turbine connessa a uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhizia, occupata dalle truppe ...

Agenzia_Ansa : Un nuovo video che sta circolando online, e di cui riferisce la Cnn, mostra la presenza di mezzi militari russi nel… - Damian0Diana : RT @jacopo_iacoboni: Disse l’uomo che, da premier, consentì a Putin - con telefonate personali - di far sfilare in Italia, cioè sul suolo d… - OmegaIndi : @Agenzia_Ansa C'è differenza tra mezzi militari e armi Pesanti. Trovatemi un arma pesante li. Mentitori voi e i vostri lettori analfabeti - ivan_zatarra : @GiuseppeConteIT Tipo l'eroica marcia trionfale dei mezzi militari russi in Italia? Quando lo stato maggiore della… - ANSANuovaEuropa : Cnn, in video mezzi militari russi in centrale Zaporizhzhia -