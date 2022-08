Anticipazioni Terra Amara, Puntate Turche: Zuleyha Partorisce La Figlia Di Demir! (Di venerdì 19 agosto 2022) Anticipazioni Terra Amara, Puntate Turche: Zuleyha è incinta di Demir e Partorisce la sua bambina. Intanto Yilmaz è in grande difficoltà a causa del parto della sua nuova moglie Mujgan… Terra Amara riserverà tanti colpi di scena al pubblico nel corso delle prossime Puntate e non solo. Le difficoltà di Zuleyha saranno sempre al centro dell’attenzione, dato che quest’ultima continuerà a stare al fianco di Demir, non avendo alternative. Con il trascorrere delle Puntate la protagonista si renderà conto di essere incinta finché non darà alla luce la piccola Leyla, l’unica vera Figlia di Demir. Anticipazioni Terra Amara, ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 19 agosto 2022)è incinta di Demir ela sua bambina. Intanto Yilmaz è in grande difficoltà a causa del parto della sua nuova moglie Mujgan…riserverà tanti colpi di scena al pubblico nel corso delle prossimee non solo. Le difficoltà disaranno sempre al centro dell’attenzione, dato che quest’ultima continuerà a stare al fianco di Demir, non avendo alternative. Con il trascorrere dellela protagonista si renderà conto di essere incinta finché non darà alla luce la piccola Leyla, l’unica veradi Demir., ...

