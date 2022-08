LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Lambrughi raggiunge Bencosme in semifinale nei 400 h. Semifinale anche per Rebecca Sartori. Tocca a Gerevini nell’alto dell’eptathlon (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO 12:03 In corso in questo momento soltanto il salto in alto dell’eptathlon. Nel gruppo A siamo già ad 1.77, nel B siamo a quota 1.71 e tra poco toccherà a Sveva Gerevini. 12:00 Bene Sveva Gerevini. L’azzurra supera al primo tentativo anche 1.68, avvicinandosi sempre più al suo personale nel salto in alto dell’eptathlon. 11:58 Vittoria e passaggio in Semifinale nei 400 h femminili per la ceca Jichova, che chiude con il tempo di 55.93. Avanzano anche la greca Gnafaki (56.45) e la britannica McLean (56.64). ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO 12:03 In corso in questo momento soltanto il salto in alto. Nel gruppo A siamo già ad 1.77, nel B siamo a quota 1.71 e tra poco toccherà a Sveva. 12:00 Bene Sveva. L’azzurra supera al primo tentativo1.68, avvicinandosi sempre più al suo personale nel salto in alto. 11:58 Vittoria e passaggio innei 400 h femminili per la ceca Jichova, che chiude con il tempo di 55.93. Avanzanola greca Gnafaki (56.45) e la britannica McLean (56.64). ...

infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: in corso le qualificazioni del martello maschile, attesa per Gerevini nell'… - Cecco1791 : Altro atleta notoriamente non vaccinato che fa il ganzo contro gli altri atleti tridosati???? - emmabaccaglio : #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #atletica #europei #complimenti #Italia #azzurri #Jacobs sul tetto… - infoitsport : LIVE - Atletica, Europei Monaco 2022: finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Pista LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: ultima abbuffata… -