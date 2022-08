Incendio a Pantelleria | situazione gravissima | saltata anche l’energia elettrica Fiamme in vari punti dell’isola – I video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Notte di paura a. Alcuni incendi hanno colpito nel tardo pomeriggio di oggi, 17 agosto, l’isola. Interessate le contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. A causa delle, che stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse case, sono state evacuate diverse persone. In fugai turisti, che stanno usando barche e gommoni per allontanarsi dall’isola. La Capitaneria di porto ha fatto salire alcune persone sulle proprie motovedette. Il buio non consente ai Canadair di levarsi in volo fino all’alba, e le operazioni di spegnimento da terra dei Vigili del fuoco, il cui primo obiettivo è di circoscrivere le, sono ostacolate dalla morfologia del territorio. Secondo quanto riferito dall’Ansa, nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale è stato interrotto il servizio di ...