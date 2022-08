"Lo sono da 7 anni". La rivelazione choc di Crisanti che spiega tutto (Di martedì 16 agosto 2022) Adesso è tutto più chiaro. Andrea Crisanti, dopo aver rivelato la sua candidatura, ha spiegato da dove arriva l'occasione per mettere piede in Parlamento. Il virologo all'Adnkronos ha spiegato come è nata la sua candidatura: "Perché il Pd? Perché mi riconosco sicuramente nei valori e ideali di impegno sociale. Non ho esitazioni, anzi posso tranquillamente confessare che sono iscritto al Pd a Londra ormai da diversi anni, credo dal 2015-2016". Parole, queste, che spiegano bene le posizione di Crisanti spesso vicino a quelle del Pd sulla gestione dell'emergenza Covid. Poi è andato avanti nel suo racconto parlando di come è stata proposta la sua candidatura: "Non è che mi corteggiassero da tempo. È stato il risultato di una reciproca stima e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Adesso èpiù chiaro. Andrea, dopo aver rivelato la sua candidatura, hato da dove arriva l'occasione per mettere piede in Parlamento. Il virologo all'Adnkronos hato come è nata la sua candidatura: "Perché il Pd? Perché mi riconosco sicuramente nei valori e ideali di impegno sociale. Non ho esitazioni, anzi posso tranquillamente confessare cheiscritto al Pd a Londra ormai da diversi, credo dal 2015-2016". Parole, queste, cheno bene le posizione dispesso vicino a quelle del Pd sulla gestione dell'emergenza Covid. Poi è andato avanti nel suo racconto parlando di come è stata proposta la sua candidatura: "Non è che mi corteggiassero da tempo. È stato il risultato di una reciproca stima e ...

