Napoli, pronta l’offerta per il sostituto di Fabian Ruiz: dalla Premier League! (Di lunedì 15 agosto 2022) L’addio di Fabian Ruiz è ormai sempre più certo, ma il Napoli non vuole farsi trovare impreparato, Si lavora, dunque, per l’arrivo del suo sostituto, direttamente da una big di Premier. Si tratta di Tanguy Ndombele, centrocampista francese in uscita dal Tottenham. Il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte e già lo scorso gennaio aveva lasciato l’Inghilterra in prestito per fare ritorno al Lione. Napoli Ruiz Ndombele Nonostante le 4 reti in appena 11 presenze in questa sua breve seconda esperienza in Ligue 1, l’allenatore degli Spurs lo ha confermato tra i fuori rosa. Ed è qui che entra in gioco il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, come riportato da TuttoMercatoWeb, ha fiutato l’occasione low-cost. Gli inglesi sarebbero infatti ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 15 agosto 2022) L’addio diè ormai sempre più certo, ma ilnon vuole farsi trovare impreparato, Si lavora, dunque, per l’arrivo del suo, direttamente da una big di. Si tratta di Tanguy Ndombele, centrocampista francese in uscita dal Tottenham. Il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte e già lo scorso gennaio aveva lasciato l’Inghilterra in prestito per fare ritorno al Lione.Ndombele Nonostante le 4 reti in appena 11 presenze in questa sua breve seconda esperienza in Ligue 1, l’allenatore degli Spurs lo ha confermato tra i fuori rosa. Ed è qui che entra in gioco ildi Aurelio De Laurentiis che, come riportato da TuttoMercatoWeb, ha fiutato l’occasione low-cost. Gli inglesi sarebbero infatti ...

