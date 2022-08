LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Silvia Zanardi in lotta per una medaglia (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 Kopecky riparte! La belga è imprendibile e sta per guadagnare un altro giro. 19.42 Altri cinque punti per Silvia Zanardi! L’azzurra vola a 46!! Sempre più salda la medaglia. 19.41 Kopecky 65 punti, Zanardi 41 punti, Berteau 37 punti, Leth 28 punti. Classifica che arride all’azzurra. 19.39 Altri tre punti per Zanardi! Guadagna anche il giro l’azzurra insieme a Kopecky, Berteau e Leth. 19.38 Zanardi sta per guadagnare il giro insieme a Leth, Berteau e Kopecky! 19.37 Silvia Zanardi si aggiudica l’ottavo sprint! Balza in seconda posizione la vicentina! 19.35 Situazione davvero incerta: non è semplice andare a prendere Kopecky che è l’unica ad aver guadagnato un giro. 19.34 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 Kopecky riparte! La belga è imprendibile e sta per guadagnare un altro giro. 19.42 Altri cinque punti per! L’azzurra vola a 46!! Sempre più salda la. 19.41 Kopecky 65 punti,41 punti, Berteau 37 punti, Leth 28 punti. Classifica che arride all’azzurra. 19.39 Altri tre punti per! Guadagna anche il giro l’azzurra insieme a Kopecky, Berteau e Leth. 19.38sta per guadagnare il giro insieme a Leth, Berteau e Kopecky! 19.37si aggiudica l’ottavo sprint! Balza in seconda posizione la vicentina! 19.35 Situazione davvero incerta: non è semplice andare a prendere Kopecky che è l’unica ad aver guadagnato un giro. 19.34 ...

Eurosport_IT : Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ????… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: fra poco la gara a punti femminile con Silvia Zanardi - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: in corso le gare di Sprint semifinali maschili e quarti femminili -… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: vince Jakobsen, 7° Viviani - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: vince Jakobsen 7° Viviani. Il treno azzurro non incide - #Ciclismo #Europei… -