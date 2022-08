Hurkacz-Carreno Busta in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 (Di domenica 14 agosto 2022) Hubert Hurkacz dovrà vedersela con Pablo Carreno Busta nella circostanza del match valido come finale del Masters 1000 di Montreal 2022. Prestazioni di alto livello da parte del big server polacco nell’arco dell’intero torneo: non solo un servizio devastante, ma anche varie soluzioni tecniche di alto valore; tra queste, da evidenziare le sue discese a rete con rimaci eccezionali per concludere gli scambi. Attenzione però allo spagnolo sopra menzionato, assolutamente on fire e già fautore dell’eliminazione di tennisti del calibro di Matteo Berrettini e Jannik Sinner; difficile sbilanciarsi con un pronostico, seppur Hurkacz sia più abituato a questi palcoscenici e dunque quantomeno più quotato. La finale di Montreal tra ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Hubertdovrà vedersela con Pablonella circostanza del match valido come finale deldi. Prestazioni di alto livello da parte del big server polacco nell’arco dell’intero torneo: non solo un servizio devastante, ma anche varie soluzioni tecniche di alto valore; tra queste, da evidenziare le sue discese a rete con rimaci eccezionali per concludere gli scambi. Attenzione però allo spagnolo sopra menzionato, assolutamente on fire e già fautore dell’eliminazione di tennisti del calibro di Matteo Berrettini e Jannik Sinner; difficile sbilanciarsi con un pronostico, seppursia più abituato a questi palcoscenici e dunque quantomeno più quotato. La finale ditra ...

