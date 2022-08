Ginnastica, l’Italia vince gli Europei. Enrico Casella: “Oro guadagnato: il punteggio parla chiaro, anche senza Russia” (Di sabato 13 agosto 2022) l’Italia ha vinto la gara a squadre degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Le Fate si sono consacrate all’OlympiaHalle di Monaco, trionfando in maniera perentoria con quattro punti di vantaggio sulla Gran Bretagna. La nostra Nazionale è salita sul gradino più alto del podio a sedici anni di distanza dalla prima e ultima volta, giganteggiando in maniera perentoria. Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa, Angela Andreoli hanno firmato un’autentica magia. Il DT Enrico Casella ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sapevamo quale fosse il nostro potenziale. Eravamo consapevoli del nostro valore, prima di partire, eravamo in forma e puntavamo alle medaglie. Queste gare secche sono sempre pericolose, basta poco per rovinare tutto. Vedi il problema dell’altro ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022)ha vinto la gara a squadre degli2022 diartistica. Le Fate si sono consacrate all’OlympiaHalle di Monaco, trionfando in maniera perentoria con quattro punti di vantaggio sulla Gran Bretagna. La nostra Nazionale è salita sul gradino più alto del podio a sedici anni di distanza dalla prima e ultima volta, giganteggiando in maniera perentoria. Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa, Angela Andreoli hanno firmato un’autentica magia. Il DTha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sapevamo quale fosse il nostro potenziale. Eravamo consapevoli del nostro valore, prima di partire, eravamo in forma e puntavamo alle medaglie. Queste gare secche sono sempre pericolose, basta poco per rovinare tutto. Vedi il problema dell’altro ...

