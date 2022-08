Demos Fiumicino | “No alla chiusura della ‘Casa di Daniele’ per disabili psichici adulti”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 13 agosto 2022)– “A luglio 2022, dopo aver avuto notizia ,da parte degli uffici che esisteva un problema di fondi e che ad agosto il “Servizio Socio Assistenziale perin una struttura residenziale (Casa Famiglia)” sarebbe stato dismesso, il 28 Luglio il Consiglio Comunale, in sede di bilancio , ha approvato un emendamento che prevedeva fondi per il proseguimento del servizio fino a Dicembre 2022?. E’ quanto si legge in una nota a firma del Gruppo Democrazia Solidale –. “Bene! Nonostante questo risultato, – si legge nella nota – voluto fortemente da Democrazia Solidale –e da tutti i Consiglieri , apprendiamo di un affidamento del servizio limitato al 31 agosto e finalizzato al collocamento dei ‘restanti’ utenti . Non ...