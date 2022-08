Ornella Muti | il dolore per la grande perdita | “Riposa con gli angeli”

(Di venerdì 12 agosto 2022), in questi ultimi anni, ha dovuto fare i conti con un lutto che ha coinvolto sua figlia Carolina Facchinetti. La donna nel 2020 è rimasta vedova di suo marito Andrea Longhi, che è morto dopo una lunga lotta con un tumore al cervello. L’attrice cerca di stare vicino a sua figlia, che non ha più affianco al suo compagno di vita. La morte di Andrea Longhi Il compagno di Carolina, Andrea Longhi, è morto dopo avere combattuto una lunga e dura battaglia contro il cancro al cervello, malattia scoperta nel 2017, che non gli ha lasciato scampo. Carolina stessa aveva dato la notizia della morte del marito due anni fa, con un commovente post su Instagram. “Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia.con gliamore mio. Mi manchi come l’aria”. Post seguito poi da ...

Adriano Celentano e: sui social impazzano le immagini dei due beccati in un momento intimo. Ecco tutta la verità Nelle ultime settimane non si è parlato d'altro che di Adriano Celentano e del flirt avuto con ...Ospiti di punta l'attore e regista Ricky Tognazzi , il 12 agosto, e l'attrice icona del cinema italiano, il 13 agosto. A condurre le serate, il giornalista Arcangelo Badolati e Lilli ...Più del sapone poté l’acqua. Nel 1984 lo spot per l’oligominerale Fiuggi, dieci e undici anni dopo la doppietta, né liscia né gassata, per Ferrarelle. Poi più nulla. Le attrici Carlo Verdone le ha tro ...La Villa comunale di Palmi torna a essere il suggestivo scenario del Festival dei Tramonti, ideato dall’Associazione Prometeus, nei giorni dal 12 al 14 agosto. Seconda edizione per l’appuntamento esti ...