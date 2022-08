Ciclismo su pista, Europei Monaco 2022: Italia chiude settima nel team sprint maschile (Di venerdì 12 agosto 2022) Si chiude al settimo posto il cammino dell’Italia nel team sprint maschile agli Europei di Monaco 2022 di Ciclismo su pista. Il terzetto formato da Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Matteo Tugnolo è stato superato nell’ultima batteria dall’Olanda chiudendo con il tempo di 36?559, settimo crono complessivo tra le otto nazionali che avevano superato le qualificazioni. Gli azzurri non avranno così la possibilità di giocarsi le medaglie: Polonia e Gran Bretagna si sfideranno per il bronzo, Olanda e Francia per l’oro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Sial settimo posto il cammino dell’nelaglididisu. Il terzetto formato da Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Matteo Tugnolo è stato superato nell’ultima batteria dall’Olandando con il tempo di 36?559, settimo crono complessivo tra le otto nazionali che avevano superato le qualificazioni. Gli azzurri non avranno così la possibilità di giocarsi le medaglie: Polonia e Gran Bretagna si sfideranno per il bronzo, Olanda e Francia per l’oro. SportFace.

Doctor_D03 : ??AGGIORMENTO EUROPEI?????? ??FINALE PER LA MEDAGLIA D'ORO ?? h: 16:30 ?????WOMEN'S TEAM PURSUIT, ciclismo su pista L'ITA… - sportface2016 : L'Italia chiude col settimo tempo nel ciclismo su pista a Monaco - Doctor_D03 : l'Italia del ciclismo deve lavorare tanto, ormai neanche più in pista è forte.#Munich2022 - Gazzetta_it : Europei su pista: il quartetto femminile in finale per l’oro - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: super Olanda nel Team Sprint maschile adesso il Team Pursuit -… -