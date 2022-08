Via all’accordo per il Terzo polo: Calenda guiderà la campagna elettorale, il suo nome nel simbolo (Di giovedì 11 agosto 2022) Duro botta e risposta tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Il segretario Pd accusa la leader di FdI “di incipriarsi” per “cambiare immagine” e lei ribatte: “Non serve la cipria, noi coerenti” Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 11 agosto 2022) Duro botta e risposta tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Il segretario Pd accusa la leader di FdI “di incipriarsi” per “cambiare immagine” e lei ribatte: “Non serve la cipria, noi coerenti”

AndreaVenanzoni : Si sta per tenere un incontro Letta - Di Maio. Siglato l'accordo con Calenda, da cui Di Maio è escluso, ora il PD s… - NazzarenoCosta1 : @claudiovelardi @CarloCalenda Un neo Partito come quello che sta nascendo ha bisogno di organizzazione e divisione… - YolBlog : Rai e Sky - RaiPlay raggiunge un numero più ampio di utenti grazie all'accordo siglato oggi - Andrea_V_73 : 'Via all’accordo #Calenda-#Renzi per il #TerzoPolo : il leader di #Azione guiderà la #campagnaelettorale2022'… - VoceDelTrentino : Via libera all’accordo Calenda – Renzi: «Abbiamo deciso di provarci» - -