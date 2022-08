Amici 20, Sangiovanni rivela cosa ha fatto al Festival di Sanremo per “sentire vicina” la sua Giulia Stabile (Di giovedì 11 agosto 2022) A quasi due anni dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il successo di Sangiovanni non accenna a placarsi. Il ragazzo si è concesso una lunga intervista al settimanale Oggi, dove ha parlato, tra le altre cose, dell’amore per Giulia Stabile, conosciuta proprio nel programma: L’amore per me è condivisione, armonia, donarsi senza aspettative. Giulia mi è vicina in ogni tappa importante: prima di Sanremo, ad esempio, mi ha invitato a divertirmi, essere me stesso e spaccare! Per sentirla vicina ho indossato una collanina con il suo nome. Sangiovanni ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano “Farfalle”. Tuttavia ha confidato di avere voler coltivare anche altro oltre la musica: Non ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 agosto 2022) A quasi due anni dalla partecipazione addi Maria De Filippi, il successo dinon accenna a placarsi. Il ragazzo si è concesso una lunga intervista al settimanale Oggi, dove ha parlato, tra le altre cose, dell’amore per, conosciuta proprio nel programma: L’amore per me è condivisione, armonia, donarsi senza aspettative.mi èin ogni tappa importante: prima di, ad esempio, mi ha invitato a divertirmi, essere me stesso e spaccare! Per sentirlaho indossato una collanina con il suo nome.ha preso parte aldicon il brano “Farfalle”. Tuttavia ha confidato di avere voler coltivare anche altro oltre la musica: Non ...

